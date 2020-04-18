خبير التعليم ابو شقرا: فتح الدنمارك مدارسها جزئيا مغامرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد خبير التعليم الدولى وليد ابو شقرا، ان التخطيط للتعليم لابد ان يكون على مدى بعيد فى ظل ازمة "كورونا" لأنها لن تنتهى قبل سنة او سنتين .
أضاف اذا قام وزير التعليم بتأجيل الفصل الثالث لشهر سبتمبر فاعتقد انه لن يتمكن من ان يجمع الطلاب بالمدارس فى ظل هذه الازمة العالمية و من هنا يجب ان نتعامل على أرض الواقع و نقوم بتدريب المدرسين حت يقوموا بالعملية التعليمية للطلاب عن طريق التليفزيون و الانترنت .. لان بدون ذلك نخسر كثيرا و لن يفيد ان نستخدم التكنولوجيا مع الصف الاول و الثانى الثانوى و استبدال الامتحانات بالأبحاث دون الخطوات المتعلقة بالمدرس.. ثم كيف نطالب هؤلاء الطلاب بأبحاث و هم ليسوا مدربين على عمل هذه الابحاث و قواعدها .
اشار ان الاهم من ذلك هو تدريب الهيئات التعليمية او التدريسية لأنها اول خطوة فى النهضة التعليمية فهى المستقبل الذى ستعتمد عليه العملية التعليمية .
و قال ابو شقرا فى " بيانه اليوم" ان فتح الدنمارك مدارسها جزئيا امر من المغامرة و قد تكون غير محسوبة .. رغم ان اكثر من 50 % من ضحايا كورونا من اوروبا و الاقتصاد متوقف عندهم .. فهم مضطرين للتعايش مع تحديد نسبة الضرر الصحى .. مشيرا ان الامكانيات متفوقة لدى الغرب على دول العالم الثالث و رغم كل ذلك سنرى اذا تنجح هذه التجربة ام لا .
اضاف بأمريكا الرئيس الامريكى دونالد ترامب يريد فتح الاقتصاد لأنه بين مطرقة انتشار و ضحايا اكثر لفيروس كورونا و بين انهيار اقتصادى يصيب البلاد .
و هو يفكر حاليا فى ايجاد طريقة للخروج من هذا المأزق لأنه اذا لم يجد الحل سيكون لديه ازمة كبيرة لأنه وضع مواعيد طموحة قد لا تحقق ما يريد.. و اذا زاد الوضع سوءا و انتشرت البطالة و توقفت العجلة الاقتصادية سيكون هناك صعوبة فى اعادة انتخابه ووضعه السياسى سيكون مهددا بلا شك .
و اكد ابو شقرا و هو عضو المجلس الاستشارى الامريكى انه لابد من التفكير فى الحلول بدلا من التأخير فى التعليم اكثر مما هو عليه الان .. لابد من ايجاد شيء فعال و سريع .. مؤكدا نحن فى مدارسنا فى العالم نسير فى التعليم عن بعد بنجاح هائل .
أكد خبير التعليم الدولى وليد ابو شقرا، ان التخطيط للتعليم لابد ان يكون على مدى بعيد فى ظل ازمة "كورونا" لأنها لن تنتهى قبل سنة او سنتين .
أضاف اذا قام وزير التعليم بتأجيل الفصل الثالث لشهر سبتمبر فاعتقد انه لن يتمكن من ان يجمع الطلاب بالمدارس فى ظل هذه الازمة العالمية و من هنا يجب ان نتعامل على أرض الواقع و نقوم بتدريب المدرسين حت يقوموا بالعملية التعليمية للطلاب عن طريق التليفزيون و الانترنت .. لان بدون ذلك نخسر كثيرا و لن يفيد ان نستخدم التكنولوجيا مع الصف الاول و الثانى الثانوى و استبدال الامتحانات بالأبحاث دون الخطوات المتعلقة بالمدرس.. ثم كيف نطالب هؤلاء الطلاب بأبحاث و هم ليسوا مدربين على عمل هذه الابحاث و قواعدها .
اشار ان الاهم من ذلك هو تدريب الهيئات التعليمية او التدريسية لأنها اول خطوة فى النهضة التعليمية فهى المستقبل الذى ستعتمد عليه العملية التعليمية .
و قال ابو شقرا فى " بيانه اليوم" ان فتح الدنمارك مدارسها جزئيا امر من المغامرة و قد تكون غير محسوبة .. رغم ان اكثر من 50 % من ضحايا كورونا من اوروبا و الاقتصاد متوقف عندهم .. فهم مضطرين للتعايش مع تحديد نسبة الضرر الصحى .. مشيرا ان الامكانيات متفوقة لدى الغرب على دول العالم الثالث و رغم كل ذلك سنرى اذا تنجح هذه التجربة ام لا .
اضاف بأمريكا الرئيس الامريكى دونالد ترامب يريد فتح الاقتصاد لأنه بين مطرقة انتشار و ضحايا اكثر لفيروس كورونا و بين انهيار اقتصادى يصيب البلاد .
و هو يفكر حاليا فى ايجاد طريقة للخروج من هذا المأزق لأنه اذا لم يجد الحل سيكون لديه ازمة كبيرة لأنه وضع مواعيد طموحة قد لا تحقق ما يريد.. و اذا زاد الوضع سوءا و انتشرت البطالة و توقفت العجلة الاقتصادية سيكون هناك صعوبة فى اعادة انتخابه ووضعه السياسى سيكون مهددا بلا شك .
و اكد ابو شقرا و هو عضو المجلس الاستشارى الامريكى انه لابد من التفكير فى الحلول بدلا من التأخير فى التعليم اكثر مما هو عليه الان .. لابد من ايجاد شيء فعال و سريع .. مؤكدا نحن فى مدارسنا فى العالم نسير فى التعليم عن بعد بنجاح هائل .