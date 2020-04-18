عاجل

  • ترامب: الويلات المتحدة ستزود المكسيك بأجهزة التنفس الإصطناعي

  • ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت دول مثل أسبانيا وإيطاليا في حصيلة عدد اختبارات كورونا

  • ترامب: أجرينا أكثر من 4 ملايين فحص لفيروس كورونا

  • ترامب: سنواصل بذل الجهود لمكافحة فيروس كورونا

  • ترامب: إشارات إيجابية بشأن فيروس كورونا في الولايات المتحدة ووضعنا أفضل

  • ترامب: الوفيات في الولايات المتحدة أقل بكثير من الصين

  • ترامب: ولاية مونتانا ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل

  • ترامب: ولايات يحكمها ديمقراطيون وجمهوريون بدأت اتخاذ إجراءات لرفع القيود على الحركة فيها

  • ترامب: الصين هي الدولة الأولى في عدد الوفيات بفيروس كورونا والوفيات فيها أكبر

  • ترامب: ولايتا تكساس وفيرمونت قررتا إعادة العمل بمؤسساتهما

  • ترامب: على الصين أن تبرر عدم نشرها الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا

  • ترامب: عدد الوفيات في الولايات المتحدة أقل من الدول الأوروبية

مباشر | ترامب يعلن آخر المستجدات في مواجهة فيروس كورونا

دولي

خبير التعليم ابو شقرا: فتح الدنمارك مدارسها جزئيا مغامرة

رام الله - دنيا الوطن
أكد خبير التعليم الدولى وليد ابو شقرا، ان التخطيط للتعليم لابد ان يكون على مدى بعيد فى ظل ازمة "كورونا" لأنها لن تنتهى قبل سنة او سنتين .

أضاف اذا قام وزير التعليم بتأجيل الفصل الثالث لشهر سبتمبر فاعتقد انه لن يتمكن من ان يجمع الطلاب بالمدارس فى ظل هذه الازمة العالمية و من هنا يجب ان نتعامل على أرض الواقع و نقوم بتدريب المدرسين حت يقوموا بالعملية التعليمية للطلاب عن طريق التليفزيون و الانترنت .. لان بدون ذلك نخسر كثيرا و لن يفيد ان نستخدم التكنولوجيا مع الصف الاول و الثانى الثانوى و استبدال الامتحانات بالأبحاث دون الخطوات المتعلقة بالمدرس.. ثم كيف نطالب هؤلاء الطلاب بأبحاث و هم ليسوا مدربين على عمل هذه الابحاث و قواعدها .

اشار ان الاهم من ذلك هو تدريب الهيئات التعليمية او التدريسية لأنها اول خطوة فى النهضة التعليمية فهى المستقبل الذى ستعتمد عليه العملية التعليمية .

و قال ابو شقرا فى " بيانه اليوم" ان فتح الدنمارك مدارسها جزئيا امر من المغامرة و قد تكون غير محسوبة .. رغم ان اكثر من 50 % من ضحايا كورونا من اوروبا و الاقتصاد متوقف عندهم .. فهم مضطرين للتعايش مع تحديد نسبة الضرر الصحى .. مشيرا ان الامكانيات متفوقة لدى الغرب على دول العالم الثالث و رغم كل ذلك سنرى اذا تنجح هذه التجربة ام لا .

اضاف بأمريكا الرئيس الامريكى دونالد ترامب يريد فتح الاقتصاد لأنه بين مطرقة انتشار و ضحايا اكثر لفيروس كورونا و بين انهيار اقتصادى يصيب البلاد .

و هو يفكر حاليا فى ايجاد طريقة للخروج من هذا المأزق لأنه اذا لم يجد الحل سيكون لديه ازمة كبيرة لأنه وضع مواعيد طموحة قد لا تحقق ما يريد.. و اذا زاد الوضع سوءا و انتشرت البطالة و توقفت العجلة الاقتصادية سيكون هناك صعوبة فى اعادة انتخابه ووضعه السياسى سيكون مهددا بلا شك .

و اكد ابو شقرا و هو عضو المجلس الاستشارى الامريكى انه لابد من التفكير فى الحلول بدلا من التأخير فى التعليم اكثر مما هو عليه الان .. لابد من ايجاد شيء فعال و سريع .. مؤكدا نحن فى مدارسنا فى العالم نسير فى التعليم عن بعد بنجاح هائل .

أخبار ذات صلة

نتنياهو: سنبدأ غدًا بتخفيف القيود وسنزيد العمال من 15 إلى 30%

نتنياهو: سنبدأ غدًا بتخفيف القيود وسنزيد العمال من 15 إلى 30%

الأعلى في الشرق الأوسط.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بتركيا

الأعلى في الشرق الأوسط.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بتركيا

فرنسا.. عدد وفيات فيروس (كورونا) يرتفع إلى 19323

فرنسا.. عدد وفيات فيروس (كورونا) يرتفع إلى 19323

إيرلندا تتجاوز ذروة أزمة فيروس (كورونا)

إيرلندا تتجاوز ذروة أزمة فيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 13 ألفاً و164 وفاة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 13 ألفاً و164 وفاة

إيطاليا تُسجّل 482 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مع تراجع عدد الإصابات

إيطاليا تُسجّل 482 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مع تراجع عدد الإصابات

إندونيسيا تتصدر دول جنوب شرقي آسيا بعدد إصابات (كورونا)

إندونيسيا تتصدر دول جنوب شرقي آسيا بعدد إصابات (كورونا)

من هي الدولة التي أعلنت نفسها خالية من (كورونا)؟

من هي الدولة التي أعلنت نفسها خالية من (كورونا)؟

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

البرغوثي: لو فحص سكان العالم من كورونا ستُحل المشكلة ولن ينهار الإقتصاد

البرغوثي: لو فحص سكان العالم من كورونا ستُحل المشكلة ولن ينهار الإقتصاد

الضابطة الجمركية تضبط (11565) لتر بنزين وسولار (مهرب) في محافظة رام الله

الضابطة الجمركية تضبط (11565) لتر بنزين وسولار (مهرب) في محافظة رام الله

داخلية غزة: المواطن الهارب من مركز الحجر الصحي يعمل ضمن شبكة لتهريب المخدرات

داخلية غزة: المواطن الهارب من مركز الحجر الصحي يعمل ضمن شبكة لتهريب المخدرات

الشرطة تُغلق 45 محلاً وتعتقل 12 مواطناً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

الشرطة تُغلق 45 محلاً وتعتقل 12 مواطناً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

إصابة أربعة مواطنين بحادث سير ذاتي جنوب جنين

إصابة أربعة مواطنين بحادث سير ذاتي جنوب جنين

نقابة الأطباء تُقدّم مستلزمات طبية لمحافظة نابلس وأماكن للحجر بالقدس

نقابة الأطباء تُقدّم مستلزمات طبية لمحافظة نابلس وأماكن للحجر بالقدس

ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب في سلفيت

ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب في سلفيت

العسيلي: إجراءات لتعزيز المنشآت الصغيرة والحفاظ على توفر السلع وتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: إجراءات لتعزيز المنشآت الصغيرة والحفاظ على توفر السلع وتوسيع القاعدة الإنتاجية

منوعات

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام &#34;عود البطل&#34;

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام "عود البطل"

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

عربي

الأردن تُسجّل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 413

الأردن تُسجّل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 413

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

السلطات الجزائرية تُمدد إجراءات الحجر الصحي

السلطات الجزائرية تُمدد إجراءات الحجر الصحي

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق