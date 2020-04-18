شؤون فلسطينية

المحجور الهارب: الصحة تكشف سلامته من (كورونا).. والداخلية ترفع الحظر عن منطقة سكنه

المحجور الهارب: الصحة تكشف سلامته من (كورونا).. والداخلية ترفع الحظر عن منطقة سكنه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، أن نتيجة الفحص المخبري لعينة المواطن الذي هرب من الحجر الصحي، صباح اليوم، برفح (سلبية)، أي أنه غير مُصاب بـ(كورونا). 

واعلنت وزارة الداخلية، بناء على نتائج الفحص السلبية، أنها رفعت الحظر وقيود الإغلاق عن منطقة سكن المذكور، مشيرة إلى أنها ستكمل اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة مع المواطنين الذين تم حجرهم من المخالطين له.

وبدأت تفاصيل الحادثه، عندما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، عن هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح وهو المواطن أكرم مصباح أحمد طباسي، 33 عاماً من سكان خانيونس جنوب القطاع، وكان من العالقين الذين وصلوا عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية.

وحذرت المواطنين من مخالطة الشخص المذكور خشية أن يكون مصاباً بفيروس كورونا، وفي حال مخالطته ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً من أجل اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

وبعد عدة ساعات، أعلنت الأجهزة الأمنية والشرطية المواطن أنها ضبطت المواطن طباسي بعد هروبه من مركز الحجر الصحي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأنها تقوم بالتحقيق معه لمعرفة المخالطين له خلال فترة الهروب.

ودعت كل من خالط الشخص المذكور الإبلاغ الفوري عبر الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية على الرقم (109) أو وزارة الصحة على الرقم (103).

ومساء اليوم، كشف إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن المواطن أكرم طباسي، الذي هرب من مركز الحجر الصحي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وأنه كان بصدد استلام وتسليم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأشار البزم، إلى أنه بعد متابعة مكثفة من جهات الاختصاص، فقد تم ضبط ثمانية آلاف حبة مخدرة، لافتاً إلى أن التحقيقات، قادت إلى إلقاء القبض على سبعة آخرين من المهربين والمروجين، وإحالتهم إلى التحقيق.

وقال: "لقد جرى تحريز المواد المخدرة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين على ذمة القضية".

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