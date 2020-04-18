نتنياهو: سنبدأ غدًا بتخفيف القيود وسنزيد العمال من 15 إلى 30%

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه ابتداءً من الغد، سيتم تخفيف القيود، وسيتم زيادة معدل العمال في أماكن العمل من 15 إلى 30%، كما سيتم السماح بالأنشطة الرياضية، والصلاة في الهواء، لما يصل إلى 10 أشخاص سوياً مع الحفاظ على مسافة مترين بين المصلين مع ارتداء الأقنعة.



وقال نتنياهو في تصريح له: "إذا رأينا في غضون أسبوعين استمرار هذا الاتجاه، فسنضيف المزيد من خطوات التخفيف، إذا كان هناك تفشٍ آخر، فسنضطر إلى العودة".



ووجه نتنياهو كلمة إلى المسلمين، قائلاً: "إخواننا المسلمين في "إسرائيل"، رمضان على الأبواب، كما فعل اليهود في عيد الفصح، أطلب منكم أن تحافظوا على القواعد، أنتم وأحباؤكم من خلال الاحتفال، وتناول الفطور فقط على قدر العائلة الصغيرة".