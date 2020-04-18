داخلية غزة: المواطن الهارب من مركز الحجر الصحي يعمل ضمن شبكة لتهريب المخدرات

إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

كشف إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول حادثة هروب المواطن أكرم طباسي، من مركز الحجر الصحي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم.



وقالت البزم في تصريح له: "في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، حول حادثة هروب المواطن طباسي من مركز الحجر الصحي في رفح، وبعد التحقيق مع المذكور ومتابعة حيثيات الهروب، فقد تبين أنه يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وأنه كان بصدد استلام وتسليم كمية كبيرة من المواد المخدرة".



وأشار البزم، إلى أنه بعد متابعة مكثفة من جهات الاختصاص، فقد تم ضبط ثمانية آلاف حبة مخدرة، لافتاً إلى أن التحقيقات، قادت إلى إلقاء القبض على سبعة آخرين من المهربين والمروجين، وإحالتهم إلى التحقيق.



وقال: "لقد جرى تحريز المواد المخدرة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين على ذمة القضية".