الشرطة تُغلق 45 محلاً وتعتقل 12 مواطناً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية 45 محلاً تجارياً، وقبضت على 12 مواطناً، وضبطت مركبة، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في محافظة قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قامت بإغلاق 45 محلاً تجارياً من ضمنها مصنع للطوب، ومحل لبيع الأراجيل والمعسل، كما قامت بإلقاء القبض على 12 مواطناً، وضبط مركبة لم يلتزموا بموعد وقرار الإغلاق، وذلك في مدينة قلقيلية، وبلدات عزون وحبلة وكفر ثلث وجيوس وصير ومنطقة العزب في محافظة قلقيلية، وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة، وتساندها الأجهزة الأمنية، بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها، وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء محافظات الوطن، وتنفيذاً لتعليمات محافظ قلقيلية.



وأكدت، أن الشرطة وبالشراكة مع مختلف أذرع الأجهزة الأمنية تواصل العمل؛ لتنفيذ قرارات الحكومة الفلسطينية؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد، داعية المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وموعده، والالتزام في بيوتهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم.