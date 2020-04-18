فرنسا.. عدد وفيات فيروس (كورونا) يرتفع إلى 19323

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، أن عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323 اليوم السبت.



وقال جيروم سالومون: إن السلطات في البلاد، سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ 761 حالة يوم الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).