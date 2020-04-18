فرنسا.. عدد وفيات فيروس (كورونا) يرتفع إلى 19323
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، أن عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323 اليوم السبت.
وقال جيروم سالومون: إن السلطات في البلاد، سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ 761 حالة يوم الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، أن عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323 اليوم السبت.
وقال جيروم سالومون: إن السلطات في البلاد، سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ 761 حالة يوم الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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