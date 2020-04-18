دولي

إيرلندا تتجاوز ذروة أزمة فيروس (كورونا)

إيرلندا تتجاوز ذروة أزمة فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نجحت إيرلندا في "تسطيح منحنى" انتشار وباء فيروس (كورونا) المستجد، ولم تعد تتوقع ذروة في الإصابات، بحسب تصريح لكبير الأطباء الإيرلنديين.

وقال توني هولوهان خلال برنامج تلفزيوني، "نعتقد أننا قمنا بتسوية هذا المنحنى، لدرجة أنه لا توجد ذروة، ويمكننا المضي قدماً على مستوى منخفض وحتى نخفضه أكثر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: أن الالتزام على الصعيد الوطني بالإغلاق، المفروض حتى 5  أيار/ مايو، أنقذ بالفعل مئات الأرواح، وقلل عدد من أدخلوا إلى العناية المركزة.

وسجلت إيرلندا 530 وفاة مرتبطة بفيروس (كورونا) و13980 إصابة مؤكدة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الصادرة الجمعة.

وكانت إيرلندا، مثل العديد من البلدان الأخرى، تستعد لارتفاع عدد الإصابات، ولوصولها إلى الذروة، حين تصبح المستشفيات مكتظة بالمرضى.

لكن هولوهان قال: إن التحليل، يظهر أن معدل انتقال الفيروس، وهو عدد الأشخاص، الذين ينقل مريض مؤكد إليهم الفيروس، هو الآن أقل من واحد.

وقال "هذا يعني أن الشخص المصاب، ينقل العدوى في المتوسط إلى أقل من شخص آخر"، مضيفاً: "إذا واصلنا على هذا المنوال، فإن معدل الإصابة بين السكان، سيستمر في الانخفاض".

ولا تزال هناك مخاوف بشأن العدد الكبير من الإصابات والوفيات، في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء إيرلندا.

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