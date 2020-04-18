الأردن تسجل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 413

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 413 حالة، اليوم السبت، بعد اكتشاف ست حالات جديدة.



وقال جابر خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل أربع حالات شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 269 حالة، فيما وصل عدد الحالات بالمستشفيات إلى 137 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وجاءت تفاصيل الحالات المكتشفة على النحو التالي: أربع اصابات على الحدود الأردنية منهم باكستاني ومصري، وحالة مصابة تم اكتشافها بالفحص العشوائي، وطفلة عمرها عامين ونصف مخالطة لذويها المصابين.