إصابة أربعة مواطنين بحادث سير ذاتي جنوب جنين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة مواطنين، مساء اليوم السبت، إثر حادث سير ذاتي جنوب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن الحادث وقع نتيجة انقلاب ذاتي لمركبة على الطريق الواصل بين بلدتي صانور وميثلون جنوب جنين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت إلى أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر، نقلت المصابين إلى المستشفى.