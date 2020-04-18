شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تُقدّم مستلزمات طبية لمحافظة نابلس وأماكن للحجر بالقدس

نقابة الأطباء تُقدّم مستلزمات طبية لمحافظة نابلس وأماكن للحجر بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
ضمن دورها المحوري في مواجهة جائحة (كورونا)، قدمت نقابة الأطباء، مجموعة من المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس لمحافظة نابلس.

وترأس وفد النقابة النقيب، د. شوقي صبحة، ووفد من النقابة واللجنة الفرعية في نابلس، استقبلهم نائب قائد حركة فتح محمود العالول (أبو جهاد)، ونائب رئيس محافظة نابلس د. عنان الأتيرة.

وأشاد شوقي بجهود القيادة ممثلة بالقائد (أبو مازن) على الجهود المميزة وغير العادية، التي ظهرت نتائجها على الأرض في قوة مواجهة الفيروس وانحساره إلى حد ما بالمقارنة مع دول الجوار وبالإمكانيات المتواضعة المتوفر في الوطن، الى جانب الإشادة بجهود الأجهزة الأمنية، التي سطرت مثالاً يحتذى به بإخلاصها وتفانيها، والتزامها الأمر، الذي جعل من فلسطين صورة مميزة في المنطقة كما هي دوماً.

وكشف شوقي عن أن نقابة الأطباء، تعدُ العُدة، حال سمحت الظروف لإرسال وفد طبي يمثل النقابة إلى دولة إيطاليا الصديقة للمساعدة في مواجهة الجائحة، التي حصدت أرواح عشرات الآلاف، وضمنهمأاطباء، حيث كانت إيطاليا داعمة ومؤيدة بشكل دائم وملتزم لنا.

ومن جانبه، أشاد العالول بجهود الأطباء، الذين شكلوا الدرع الواقي في مواجهة الجائحة، وضربوا مثالاً للمنطقة والعالم بالالتزام والتميّز والمهنية العالية.

كما شكرت الأتيرة، نقابة الأطباء على هذا الدعم، وعلى دورها المحوري الدائم ودور وجهود الأطباء في كافة محافظات الوطن، الذين باتوا علماً ومثالاً بالتفوق والمهنية العلمية العالية.

وجاء تقديم الدعم اليوم لمحافظة نابلس، ضمن سلسلة مستمرة من الزيارات، وتقديم المساعدات لأهلنا في كافة المحافظات، حيث قدمت فروع النقابة في كافة المحافظات المستلزمات الطبية للكثير من الطواقم والمشافي، في كافة المحافظات، ومراكز العلاج في بيت لحم ورام الله إلى جانب تقديم المكملات الغذائية اللازمة كالفيتامينات إلى مراكز العلاج.

وأعلنت نقابة الأطباء في مدينة القدس، للمواطنين والطواقم الطبية في المدينة، الذين لا يتوفر لهم مكان للحجر؛ ولحماية عائلاتهم الاتصال على رقم 1700500419، وسيتم حجز غرفة له في فندق السانت جورج، للحجر الاجتماعي.

وأوضح النقيب، أن كافة الطواقم الطبية التابعة للنقابة، ومن القطاع الخاص، عملت ليل نهار، وتطوعت لمواجهة الجائحة وحماية أبناء شعبنا، وغابوا عن عائلاتهم أسابيع، وحجروا أنفسهم بأنفسهم لحماية عائلاتهم وأحبتهم وأبناء وطنهم، مشيداً بكافة أطباء الوطن، متمنياً أن تنتصر فلسطين على فيروس (كورونا) قريباً.






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