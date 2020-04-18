الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 13 ألفاً و164 وفاة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، ارتفاع ليصل الى 13265 حالة، وذلك بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 146 في حالة خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات ليصل الى 164.



وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فقد أكدت الوزارة، أنه تم إجراء تسعة آلاف و950 فحصاً لفيروس (كورونا) في إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية.