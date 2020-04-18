إيطاليا تُسجّل 482 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مع تراجع عدد الإصابات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.



وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي: إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء (كورونا) ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 482 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 575 في الإحصائية السابقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19)، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.