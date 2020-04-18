ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم السبت، كمية كبيرة من المعسل المهرب في محافظة سلفيت.



وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، بأنه وبناءً على معلومة، مفادها وجود كمية كبيرة من المعسل المهرب داخل أحد المحال التجارية في إحدى بلدات محافظة سلفيت.



وتوجهت دورية إلى المتجر، وتم ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب، حيث تم التحفظ على الكمية، لما تشكله من ضرر اقتصادي كبير، واستنزاف لخزينة الدولة، وأخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.