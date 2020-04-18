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بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك السودان المركزي، اليوم السبت، عن قراره تجميد حسابات 42 شخصاً من قيادات نظام الرئيس السابق، عمر البشير، حسبما أفاد حزب المؤتمر السوداني.

وكتب الحزب في تدوينة على (تويتر): "وجه بنك السودان المركزي، وعبر الإدارة العامة للرقابة المصرفية، خطاباً لكافة البنوك والمصارف، بحظر وتجميد حسابات بنكية لرموز وقيادات النظام، على رأسهم مصطفى عثمان إسماعيل، ومدير عام الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب، وهند مصطفى عبد الله هاشم، وعبد الباسط حمزة الحسن وآخرين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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