إندونيسيا تتصدر دول جنوب شرقي آسيا بعدد إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم السبت؛ ليصل عدد المصابين الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.



وأعلن أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 535، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتخطت إندونيسيا الفلبين، أمس الجمعة؛ لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرقي آسيا، وسجلت أكبر عدد من الوفيات في آسيا بسبب (كورونا) بعد الصين.