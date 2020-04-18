من هي الدولة التي أعلنت نفسها خالية من (كورونا)؟

(كورونا) التي أجريت بالمئات فيها جاءت سلبية، ما أتاح للسلطات إعلان البلاد منطقة خالية من الفيروس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ووجه رئيس حكومة جزر كوك، هنري بونا، رسالة إلى المواطنين الليلة الماضية، "شكر فيها الرب على منح الناس الشجاعة والقوة، خلال أكبر تحد في تاريخ البلاد المعاصر".



وقررت السلطات المحلية، التراجع عن معظم الإجراءات التي تم اتخاذها تحسباً لانتشار الفيروس، وإعادة افتتاح المدارس والكنائس

ورفع القيود عن السفر الداخلي، لكن مع إبقاء إجراءات التباعد الاجتماعي.



رام الله - دنيا الوطنأصبح بلد صغير في جنوب المحيط الهادئ، بين أوائل الدول على مستوى العالم، التي أعلنت عن خلوها من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).وأكدت حكومة جزر كوك، وهي دولة صغيرة، تحظى بالاستقلالية وتنتمي إلى الاتحاد الحر مع نيوزيلندا، أن نتائج كل فحوصات