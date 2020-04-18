عربي

السلطات الجزائرية تُمدد إجراءات الحجر الصحي

السلطات الجزائرية تُمدد إجراءات الحجر الصحي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 نيسان/ أبريل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وأصدرت الحكومة قراراً بتمديد إجراءات الحجر الصحي، وبقية التدابير الاستثنائية والاحترازية 10 أيام أخرى؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 تيسان/ أبريل 2020".

وأشار المكتب في البيان، إلى أن الإجراءات، تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام، وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.

وبموجب القرار، يظل الحجر الصحي العام المفروض على محافظة البليدة، التي باتت بجانب العاصمة بؤرة للوباء بعد تسجيلها 628 إصابة، والحجر الجزئي على 9 محافظات من الساعة 14.00 مساء بتوقيت غرينيتش، حتى 6.00 صباحاً، إضافة إلى فرض الحجر الجزئي على جميع محافظات البلاد الـ 58، من الساعة 18.00 بتوقيت غرينيتش إلى السادسة صباحاً.

وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

مصر تُسجّل رقماً قياسياً في الإصابات والوفيات بـ (كورونا)

مصر تُسجّل رقماً قياسياً في الإصابات والوفيات بـ (كورونا)

الأردن تسجل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 413

الأردن تسجل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 413

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق

السعودية تسجل إصابات جديدة بكورونا وشفاء 280 مصابا

السعودية تسجل إصابات جديدة بكورونا وشفاء 280 مصابا

مصر.. وصول 216 من العالقين بكندا إلى فندق الحجر الصحي

مصر.. وصول 216 من العالقين بكندا إلى فندق الحجر الصحي

قطر.. وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قطر.. وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الداخلية السعودية تفرض منع التجول في حييْن بالأحساء

الداخلية السعودية تفرض منع التجول في حييْن بالأحساء

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق 45 محلاً وتعتقل 12 مواطناً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

الشرطة تُغلق 45 محلاً وتعتقل 12 مواطناً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

إصابة أربعة مواطنين بحادث سير ذاتي جنوب جنين

إصابة أربعة مواطنين بحادث سير ذاتي جنوب جنين

نقابة الأطباء تُقدّم مستلزمات طبية لمحافظة نابلس وأماكن للحجر بالقدس

نقابة الأطباء تُقدّم مستلزمات طبية لمحافظة نابلس وأماكن للحجر بالقدس

ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب في سلفيت

ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب في سلفيت

العسيلي: إجراءات لتعزيز المنشآت الصغيرة والحفاظ على توفر السلع وتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: إجراءات لتعزيز المنشآت الصغيرة والحفاظ على توفر السلع وتوسيع القاعدة الإنتاجية

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

ضابط إسرائيلي: منع تفشي (كورونا) في غزة مصلحة إسرائيلية

ضابط إسرائيلي: منع تفشي (كورونا) في غزة مصلحة إسرائيلية

منوعات

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام &#34;عود البطل&#34;

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام "عود البطل"

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

عربي

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

السلطات الجزائرية تُمدد إجراءات الحجر الصحي

السلطات الجزائرية تُمدد إجراءات الحجر الصحي

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق

مصر.. وصول 216 من العالقين بكندا إلى فندق الحجر الصحي

مصر.. وصول 216 من العالقين بكندا إلى فندق الحجر الصحي