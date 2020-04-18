دولي

نيويورك تُسجّل أقل ارتفاع يومي لوفيات (كورونا) منذ الأول من أبريل

نيويورك تُسجّل أقل ارتفاع يومي لوفيات (كورونا) منذ الأول من أبريل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، السبت، أقل حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد، حيث ارتفع المؤشر العام خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 540 حالة فقط.

وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده السبت، بارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس (كورونا) في الولاية خلال اليوم الماضي بـ 540 حالة جديدة، لتصل إلى نقطة 13362 بعد أن كانت على مستوى 12822 مساء أمس الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويمثل هذا الرقم تراجعاً ملموساً في معدل الوفيات اليومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، كما تعتبر الحصيلة الجديدة الأقل من نوعها منذ الأول من أبريل.

وأضاف كوومو: أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية، انخفض من 17316 إلى 16967، لافتاً إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات، يبقى عند معدل 2000 حالة يومياً.

وأشار حاكم الولاية، تعليقاً على هذا الرقم: "لسنا في مرحلة الذروة، ونحن الآن على نفس المستوى الذي كنا عليه في أواخر آذار/ مارس، عندما بدأ الارتفاع، يعني لم نعد في مرحلة الذروة".

وشدد كوومو على أن "هذا الوقت غير مناسب للسياسات والانقسام"، معتبراً أن جائحة فيروس (كورونا) تمثل "أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية". 

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