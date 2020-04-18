دولي

كندا تُسجّل 96 وفاة جديدة بفيروس (كورونا).. وتغلق الحدود مع أمريكا

كندا تُسجّل 96 وفاة جديدة بفيروس (كورونا).. وتغلق الحدود مع أمريكا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم السبت، تسجيل 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة نشرتها السبت، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس (كورونا) في البلاد من 1250 إلى 1346 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا، حيث بلغت الحصيلة السابقة 202 حالة.

كما ذكرت وكالة الصحة، أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1742 حالة، ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان عند نقطة 30670 أمس الجمعة.

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، غلق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهراً إضافياً كإجراء احترازي؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وقال ترودو: إن الولايات المتحدة وكندا، قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي، على خلفية أزمة تفشي فيرو س (كورونا) المستجد، مضيفاً في المؤتمر الصحفي اليومي: "أؤكد اليوم، أن كندا والولايات المتحدة، توصلتا إلى اتفاق لتمديد إغلاق الحدود أمام التنقلات غير الأساسية شهراً".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عن أمله أن تكون هذه الحدود "من بين الأولى" التي يعاد فتحها، في حين كانت أوتاوا، تعتبر أن الأمر لا يزال يتطلب أسابيع.

وتم إغلاق أطول حدود دولية في العالم بطول 8900 كيلومتر أمام جميع المسافرين، باستثناء الأمور الملحة، في 21 آذار/ مارس الماضي، مع تفشي فيروس (كورونا)، إلا أن حركة التجارة بين البلدين، استمرت.

والسبت، أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، تسجيل 1742 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 32412، كما سجلت 96 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 1346 حالة.

أخبار ذات صلة

فرنسا.. عدد وفيات فيروس (كورونا) يرتفع إلى 19323

فرنسا.. عدد وفيات فيروس (كورونا) يرتفع إلى 19323

إيرلندا تتجاوز ذروة أزمة فيروس (كورونا)

إيرلندا تتجاوز ذروة أزمة فيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 13 ألفاً و164 وفاة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 13 ألفاً و164 وفاة

إيطاليا تُسجّل 482 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مع تراجع عدد الإصابات

إيطاليا تُسجّل 482 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مع تراجع عدد الإصابات

إندونيسيا تتصدر دول جنوب شرقي آسيا بعدد إصابات (كورونا)

إندونيسيا تتصدر دول جنوب شرقي آسيا بعدد إصابات (كورونا)

من هي الدولة التي أعلنت نفسها خالية من (كورونا)؟

من هي الدولة التي أعلنت نفسها خالية من (كورونا)؟

نيويورك تُسجّل أقل ارتفاع يومي لوفيات (كورونا) منذ الأول من أبريل

نيويورك تُسجّل أقل ارتفاع يومي لوفيات (كورونا) منذ الأول من أبريل

وزير الصحة الإيراني: نلعب مع كورونا الشطرنج

وزير الصحة الإيراني: نلعب مع كورونا الشطرنج

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق 45 محلاً وتعتقل 12 مواطناً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

الشرطة تُغلق 45 محلاً وتعتقل 12 مواطناً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

إصابة أربعة مواطنين بحادث سير ذاتي جنوب جنين

إصابة أربعة مواطنين بحادث سير ذاتي جنوب جنين

نقابة الأطباء تُقدّم مستلزمات طبية لمحافظة نابلس وأماكن للحجر بالقدس

نقابة الأطباء تُقدّم مستلزمات طبية لمحافظة نابلس وأماكن للحجر بالقدس

ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب في سلفيت

ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب في سلفيت

العسيلي: إجراءات لتعزيز المنشآت الصغيرة والحفاظ على توفر السلع وتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: إجراءات لتعزيز المنشآت الصغيرة والحفاظ على توفر السلع وتوسيع القاعدة الإنتاجية

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

ضابط إسرائيلي: منع تفشي (كورونا) في غزة مصلحة إسرائيلية

ضابط إسرائيلي: منع تفشي (كورونا) في غزة مصلحة إسرائيلية

منوعات

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام &#34;عود البطل&#34;

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام "عود البطل"

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

عربي

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

بنك السودان المركزي يُجمّد حسابات قيادات نظام البشير

السلطات الجزائرية تُمدد إجراءات الحجر الصحي

السلطات الجزائرية تُمدد إجراءات الحجر الصحي

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق

مصر.. وصول 216 من العالقين بكندا إلى فندق الحجر الصحي

مصر.. وصول 216 من العالقين بكندا إلى فندق الحجر الصحي