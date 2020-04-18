كندا تُسجّل 96 وفاة جديدة بفيروس (كورونا).. وتغلق الحدود مع أمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم السبت، تسجيل 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة نشرتها السبت، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس (كورونا) في البلاد من 1250 إلى 1346 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا، حيث بلغت الحصيلة السابقة 202 حالة.



كما ذكرت وكالة الصحة، أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1742 حالة، ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان عند نقطة 30670 أمس الجمعة.



وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، غلق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهراً إضافياً كإجراء احترازي؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وقال ترودو: إن الولايات المتحدة وكندا، قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي، على خلفية أزمة تفشي فيرو س (كورونا) المستجد، مضيفاً في المؤتمر الصحفي اليومي: "أؤكد اليوم، أن كندا والولايات المتحدة، توصلتا إلى اتفاق لتمديد إغلاق الحدود أمام التنقلات غير الأساسية شهراً".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عن أمله أن تكون هذه الحدود "من بين الأولى" التي يعاد فتحها، في حين كانت أوتاوا، تعتبر أن الأمر لا يزال يتطلب أسابيع.



وتم إغلاق أطول حدود دولية في العالم بطول 8900 كيلومتر أمام جميع المسافرين، باستثناء الأمور الملحة، في 21 آذار/ مارس الماضي، مع تفشي فيروس (كورونا)، إلا أن حركة التجارة بين البلدين، استمرت.



والسبت، أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، تسجيل 1742 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 32412، كما سجلت 96 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 1346 حالة.