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السعودية تسجل إصابات جديدة بكورونا وشفاء 280 مصابا

السعودية تسجل إصابات جديدة بكورونا وشفاء 280 مصابا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، شفاء 280 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي المتعافين من المرض إلى 1329.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 8274، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت الوزارة: "إن إجمالي الوفيات الناجمة عن وباء كورونا وصل إلى 92، وذلك عقب تسجيل 5 وفيات جديدة".

وأشارت إلى أن المسح النشط أدى إلى اكتشاف 65 في المئة من حالات الإصابة الجديدة.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، أعلنت الداخلية السعودية، السبت، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية ، الفاضلية) في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في الداخلية السعودية قوله: "يسمح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

وأضاف المصدر: "تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيا وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".

ولفت المصدر إلى أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وهي تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

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