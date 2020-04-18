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مصر.. وصول 216 من العالقين بكندا إلى فندق الحجر الصحي

مصر.. وصول 216 من العالقين بكندا إلى فندق الحجر الصحي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل 216 مصريا من العالقين بكندا، السبت، إلى فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم الساحلية المطلة على البحر الأحمر، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

ومن المقرر أن يغادر 323 شخصا الحجر الصحي، الأحد، بعد أن قضوا فيه المدة اللازمة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع، في اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، فضلا عن جهود الحكومة لإعادتهم، بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة.

وكانت مصر سجلت، الجمعة، 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية للإصابات، كما سجلت تسع حالات وفاة.

وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس، ومددته السلطات حتى 23 نيسان/ أبريل.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام والنقل النهري يوم الاثنين للحد من تجمعات المواطنين والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

ويحتفي المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بيوم شم النسيم يوم الاثنين الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد القيامة. ويخرج المصريون مسلمون ومسيحون للاحتفال بهذا اليوم بأعداد كبيرة.

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