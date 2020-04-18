الخارجية: 830 إصابة و39 حالة وفاة و209 حالات تعافي بين جالياتنا





وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، الذي أصدرته، مساء اليوم السبت، أن الوزارة نجحت في تأمين الاتصال بين عائلة فلسطينية وابنها المفقود في الولايات المتحدة الأمريكية، كما انها تتابع أوضاع 300 عائلة فلسطينية في الشمال السوري.





وفيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":



- تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها شركة السي السي السي لشعبنا، والتي اشترتها من خلال سفارة دولة فلسطين في بكين وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان، وهي سنكون بطرف سفارتنا هناك ليتم إيصالها إلى الوزارة، حيث ستسلمها إلى وزارة الصحة الفلسطينية.





كما تؤكد الوزارة أن شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية الصديقة لشعبنا وصلت يوم ١٦ من الجاري، وسيتم تسليمها الوزارة الصحة يوم الغد. هذا وتتابع الوزارة وبإشراف متواصل من الوزير الدكتور رياض المالكي العمل لحشد المزيد من الدعم الدولي والشعبي لسد احتياجات دولة فلسطين الطبية والمالية، حتى تتمكن من تحقيق الانتصار النهائي على هذا الوباء.



- يتابع فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية

وبشكل يومي من خلال مكاتب خدمات الجالية الفلسطينية في جميع الولايات نتيجة لإغلاق السلطات الأمريكية لمكتب المنظمة في واشنطن وحظر عمله.





حيث تم أفادت بارتفاع وتيرة الإصابات في صفوف ابناء الجالية ليصل العدد حتى اللحظة ٥٧٥ إصابة بعد تسجيل ١٤ إصابة جديدة في كل من ولايات ميتشغن اوهايو نيوجيرسي وعدد الوفيات ٢٩ حالة وفاة.





كما وتابع فريق العمل المختص المناشدة التي وصلته من احدى العائلات الفلسطينية بشأن فقدانها التواصل مع ابنها المقيم في الولايات المتحدة الامريكية، حيث قام فريق العمل بمتابعة هذه القضية وتامين اتصاله مع عائلته والاطمئنان عليه.





هذا وتم تأمين سكن لإحدى طالباتنا في ولاية فيلادلفيا، حيث كانت تعاني من ظروف مالية صعبة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز خدمات الجالية الفلسطينية في الولاية.



- في امريكا اللاتينية التي تحتضن أكبر عدد من الجالية الفلسطينية خارج الوطن العربي بشكل عام، تم تسجيل بعض الاصابات

القليلة نسبيا إذا ما قارنا هذه الارقام مع مناطق اخرى من العالم، فهناك اربعة اصابات في البيرو وثلاثة في البرازيل، واصابتين في تشيلي وجميعها اصابات طفيفة وتخضع للحجر المنزلي وهي تحت السيطرة.





كما وتم تسجيل ثلاثة حالات شفاء كاملة في البرازيل، وقد يكون هناك حالات شفاء اخرى ضمن المصابين في الايام القليلة القادمة.





يتابع سفرائنا في هذه الدول امور بعض المواطنين العالقين والذين يرغبون في العودة الى ارض الوطن وهم على اتصال دائم مع وزارات الخارجية في تلك الدول من اجل السماح لهم بالسفر في أقرب وقت ممكن، وفي نفس الوقت يقومون بتقديم العون لهم خلال هذه الفترة.





- جميع سفراء دولة فلسطين في القارة يتابعون امور الجالية على مدار الساعة من خلال ارقام الطوارئ التي عمموها عليهم وضمن خلايا طوارئ شكلوها من اجل الاتصال المباشر معهم وادارة احتياجاتهم قدر المستطاع، خاصة في الدول التي تحتضن اكبر عدد من الطلبة الفلسطينيين في القارة وهي كوبا وفنزويلا وبعض جزر الكاريبي مثل سان مارتين وبربادوس وهايتي، حيث ان سفرائنا يعملون بشكل متواصل للاستجابة الى احتياجاتهم العاجلة، ويطمئنون ذويهم وشعبنا بعدم وجود أية اصابة بين صفوفهم في هذه الدول، كما وان امورهم جميعا بخير وهم بصحة وهمة عالية.



- اما في دول امريكا الوسطى، والتي تضم عدد كبير من ابناء جاليتنا فلم يتم تسجيل اي حالة من بينهم حتى اللحظة، وسفرائنا وقناصلنا الفخريين على اتصال مباشر معهم للاطمئنان عليهم في كل من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما.





وقد شاهدنا في الايام الماضية بعض المساهمات الاجتماعية التي بادر فيها ابناء جاليتنا في بعض هذه الدول دعما للدول المضيفة مدنهم وقراهم في فلسطين.





- وفي بوليفيا والاوروغواي والبارغواي والارجنتين وهي دول تحتضن عدد اقل نسبيا من ابناء الجالية فهناك مكالمات هاتفية يومية يجريها سفرائنا مع رؤوساء الجالية خاصة الذين يتواجدون في ولايات بعيدة عن العواصم، ولم يتم تسجيل اي حالة او اشكال لأي فرد منهم وبعضهم ايضا قاموا بمساهمات كبيرة لدعم المناطق التي يسكنون فيها، ففي الاوروغواي مثلا قدموا سلل غذائية تكفي لشهرين، الامر الذي لاقى ترحيبا واسعا من الحكومة ورئيس البلدية هناك.



- تواصل سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية الشقيقة مواصلة متابعة اوضاع ابناء جاليتنا وطلبتنا والعالقين

على كافة الأصعدة والمستويات، للاطمئنان على سلامتهم والوقوف على احتياجاتهم ضمن امكانياتها المتوفرة.





وفي ذلك أعلنت السفارة ان عدد المواطنين الذين عادوا من مصر إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بلغ ١٦٢٧ مواطنًا. هذا وتتابع السفارة جميع التطورات المتعلقة بأوضاع طلبتنا الدارسين في الجامعات المصرية، وتفيد انها بانتظار قرار السلطات المصرية المختصة بشأن الوضع الأكاديمي للطلبة، واعلنت السفارة عن وفاة طالب من رفح سنة أولى طب في جامعة الزقازيق بسبب مرض كان يعاني منه، وقامت السفارة بكل ما يلزم تجاه جثمانه وذويه، وتشرف على نقل جثمانه إلى قطاع غزة ليوارى الثرى هناك.





كما أعلنت السفارة للمواطنين الفلسطينيين الموجودين في مصر والراغبين بالعودة إلى الضفة بضرورة التواصل معها عبر بريد إلكتروني معلن، وتؤكد ان الجهود مستمرة في هذا الإطار من اجل التخفيف على ابناء شعبنا في حال توفرت الظروف والفرصة لعودتهم.





تواصل السفارة والقنصلية العامة لدى الجمهورية التركية متابعة أوضاع الطلبة والعالقين واللاجئين وتقديم المساعدات الممكنة لهم، وتم يوم أمس توزيع ١٢ سله غذائية على طلبه وعائلات مستوره في مدينة أنقره، كما تم دفع أجره شقه لمجموعة عالقين تقطعت بهم السبل في إسطنبول.





لم تسجل في اوساط الجالية أي اصابات جديده بالفايروس، وبحمد الله تم شفاء خمسة مصابين جدد ليتقلص عدد المصابين الى خمسه ويتلقون العلاج اللازم.





كما تواصل السفارة اتصالاتها مع السفارتين المصرية والأردنية من اجل عودة مواطنينا العالقين، كما تواصل متابعاتها مع السلطات التركية من اجل منحة المساعدات الطبية التركية لدولة فلسطين.





تفيد السفارة انه يعيش في الشمال السوري مئات العائلات الفلسطينية (حوالي ٣٠٠ عائله) والتي تم تهجيرهم خلال المعارك التي خاضها الجيش السوري خلال العاميين الماضيين للسيطرة على مخيم اليرموك ومناطق جنوب دمشق والتي أدت الى طرد المسلحين من هاتين المنطقتين. ويعيشون بالقرب من إدلب في مخيمي دير بلوط والمحمدية في ظروف معيشيه صعبه، والمنطقة التي يقع فيها هذان المخيمان هي من ضمن المناطق التي أعلن عنها الاتراك كمناطق امنه ومتفقين مع الاطراف الاخرى انها مناطق يجري فيها تطبيق سياسة خفض التصعيد. وبالتالي هذه المنطقة اصبحت خارج نفوذ الدولة السورية وان كانت داخل حدود سوريا وفي الوقت نفسه هي خارج حدود تركيا وان كانت داخل النفوذ التركي. الامر الذي يحول دون امكانية الوصول لهم من قبل مؤسساتنا الرسمية في سوريا وفي تركيا.



تواصل خلية الأزمة في سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب أفريقيا عملها في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، كما وتتواصل الخلية مع الطلبة ال ٣٢ الموزعين في المقاطعات التسع للجمهورية، كما وتتصل الخلية بالجالية لتطمئن على أحوالهم ولتقدم لهم النصح والمساعدة في ظل اجراءات الحكومة المشددة.





ساهمت السفارة بتقديم دعماً ماليا لبعض الطلبة الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل بعد الاغلاق التام وعدم مقدرتهم على التواصل مع ذويهم ليمدوهم بالدعم المالي.كما وتطمئن السفارة بانه لا يوجد اي اصابات بين ابناء الجالية والطلبة



افادت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا بان عدد العالقين في كل من ماليزيا ومملكة تايلند وجمهورية المالديف هو (٤٣ شخص)، وتتابع السفارة شؤونهم وتتواصل مع جهات الاختصاص لتأمين عودتهم حال فتح المعابر والحدود والمطارات. كما وتم توزيع ٤ سلال غذائية ومبالغ نقدية على ست عائلات محتاجة.



افادت سفارة دولة فلسطين ان السلطات السريلانكية أحكمت إجراءاتها الأمنية على حركة التجار في منطقة بيتا بعد اكتشاف إصابتين بكوفيد ١٩ بين التجار، تعتبر هذه المنطقة بمثابة السوق المركزي الذي يمول العاصمة كولومبو وضواحيها بكل ما تحتاجه من مواد تموينية، لذا قامت السفارة بتقديم سلة غذائية كاملة لعائلة فلسطينية مكونة من ٦ أشخاص.





أيضا تم التواصل مع غالبية أبناء الجالية ومن ضمنهم المعتقلين فهم بخير وبصحة جيدة باستثناء شاب معتقل، حيث تنتظر السفارة ردا من أجل التسريع في سفره مراعاة لوضعة الصحي.





أيضا تم التواصل مع الوزارة في رام الله من أجل متابعة استصدار جواز للاستعمال الخارجي لمعتقل آخر والعمل على إرساله على وجه السرعة، حيث أن المعتقل قد عانى من انهيار عصبي ودخل في حالة نفسية سيئة، وتم على إثرها إدخاله إلى المستشفى المركزي في كولومبو بعد تدخل السفارة.



تواصل سفارة دولة فلسطين في فنلندا ودول البلطيق متابعتها لابناء الجالية وطلبتنا وتطمئن شعبنا بأن جميع ابناء الجالية والطلبة بصحة جيدة، وما زالت السفارة تتابع وتنجز المعاملات القنصلية لتسهيل سير الحياة اليومية لأبناء الجالية والطلبة في فنلندا والبلطيق.





كما وتتابع قضية الطلبة في ليتوانيا في ظل معاناتهم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتم تغطية النواحي المعيشية لهؤلاء الطلاب.



أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى تنزانيا بوجود طالبة فلسطينية عالقة في مقاطعة دار السلام وجاري العمل على إعادتها إلى مقاطعة موانزا.



افادت سفارة دولة فلسطين لدى مالطا بمواصلتها متابعة ابناء الجالية والطلبة وقامت السفارة بمساعدة احدى العائلات بمبلغ مالي بسيط وتوزيع مواد غذائية على بعض الطلبة والعائلات. وتؤكد السفارة بانه لم يتم تسجيل أية إصابة، حيث انه كان هناك حالة اشتباه لاحد ابناء الجالية وخضعت للفحص وبانتظار النتيجة.



تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ان طاقم السفارة وابناء الجالية والطلبة في فيتنام بخير حتى اللحظة، ولم يتم تسجيل أية إصابة في صفوفهم، وتواصل السفارة الاتصال الدائم بهم في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على صحتهم.



تتابع سفارة دولة فلسطين في طرابلس اوضاع العائلات الفلسطينية المقيمة في ليبيا والعالقة في عدة دول مثل تركيا وتونس ومصر والأردن، وقامت بمخاطبة وزارة الخارجية الليبية ولجنة الأزمة الليبية للمساعدة والعمل على إعادتهم ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات الليبية لإعادة رعاياها العالقين خارج ليبيا. وتفيد السفارة بأن السلطات الليبية أبلغتها بالموافقة على ذلك، وقامت بتزويدها بالأسماء والكشوفات حول الفلسطينيين العالقين خارج ليبيا وأماكن تواجدهم الحالية.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية أوضاع الطلبة والجالية الفلسطينية الموجودة في تونس وهي على تواصل دائم معهم، وتسعى جاهدة لتوفير الحاجيات والمستلزمات الضرورية للحالات الطارئة عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها في السفارة منذ بداية الأزمة الصحية، وتلقت السفارة اليوم مبلغ مالي هام جدا على شكل "قسائم شراء – 2000 قسيمة بقيمة 10 دينار للقسيمة الواحدة" من قبل رجل أعمال فلسطيني موجود بتونس، بالإضافة الى كمية كبيرة من المواد الغذائية من قبل الهلال الأحمر التونسي حيث بلغت 250 سلة غذائية.



كما نطمئنكم بأن الجميع بخير والحمد الله ولم يتم تسجيل أي إصابة أو الاشتباه بحالة مصابة بالفيروس في صفوف أبناء الجالية.



سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية وبالتعاون مع إقليم فتح والقوى الفلسطينية الأخرى وكذلك الجالية الفلسطينية واتحاد الطلبة الفلسطينيين تواصل متابعة أحوال أبنائنا الصحية والحياتية، وتقوم بمواصلة توزيع سلات غذائية لبعض المحتاجين في مدن مختلفة، وحل بعض المشاكل الخاصة بالطلاب الدارسين، ونخبركم أن حالة ثلاثة من المصابين أصبحت مستقرة وفي حالة تحسن، بما في ذلك وضع أحد أطبائنا.





كما أن حالة أبنائنا الملتزمين بالحجر الصحي، نتيجة لاختلاطهم مع شخص مشتبه بإصابته على ما يرام. تم تسجيل حالة اصابة للطبيب المعالج في مشافي موسكو وهو الآن في حالة مستقرة.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج اوضاع الجالية والطلبة، وتفيد ان العائلات الفلسطينية التي تم تسجيل اصابتها بالفايروس تتماثل للشفاء، ولم يتم تسجيل اي اصابات جديدة في صفوف ابناء الجالية الفلسطينية في النرويج.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الإسلامية متابعة اوضاع الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين، وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة في صفوفها نجدد تأكيدنا على سلامة كافة الأخوات والإخوة والطلبة المدنيين والعسكريين.





وبدأت في تجهيز سلال وطرود غذائية سيتم توزيعها قبل بداية شهر رمضان المبارك مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين ليتم توزيع مبالغ نقدية على كافة الأخوة الطلبة في كافة المدن الباكستانية، وتقوم بالتشديد على الطلبة والجالية والموظفين بالتقيد بتعليمات الوقاية الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية والحكومة الباكستانية.



تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ تسجيل اول حالة في لوكسمبورغ لفلسطيني قدم حديثا الى الدوقية و تم ادخاله الى المستشفى المركزي في لوكسمبورغ حيث يرقد هناك حاليا ، ووضعه مستقر، وتؤكد انه اصيبت عائلة مكونة من 6 أفراد في مدينة "لو هال" بضواحي بروكسل ، يتم التعامل مع هذه العائلة من قبل طبيب عام و تم وضع جميع أفراد هذه العائلة في الحجر المنزلي ، ليصل مجموع الإصابات بين ابناء الجالية منذ بدء

الازمة الى 76 حالة في بلجيكا وحالة واحدة في لوكسمبورغ، وان مجموع المتعافين منذ بدء الازمة من ابناء الجالية وصل الى 16 حالة شفاء تام.





وتواصل السفارة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الجالية والطلبة واللاجئين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف على احتياجاتهم ضمن امكانياتها.



رام الله - دنيا الوطناكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة بفيروس كورونا بين الجاليات الفلسطينية بالخارج، و830 حالة اصابة، فيما تم تسجيل 209 حالات تعافي من الفيروس.