شؤون فلسطينية

سالم: أدخلنا 400 مركبة لغزة و12 ألف إطار و14 ألف قطعة غيار للسيارات

سالم: أدخلنا 400 مركبة لغزة و12 ألف إطار و14 ألف قطعة غيار للسيارات
عاصم سالم وزير النقل والمواصلات
رام الله - دنيا الوطن
أكد عاصم سالم، وزير النقل والمواصلات، أن الحكومة لديها خطط أعدتها من أجل إيجاد حلول لأصحاب السيارات العمومية والعاملين عليها.

وأشار خلال مشاركته في الايجاز المسائي، الذي عقد مساء اليوم السبت، بمدينة رام الله، حول تطورات فيروس كورونا، وإلى أن الوزارة تمكنت من إدخال 400 مركبة إلى قطاع غزة، إضافة إلى 12 ألف إطار و14 ألف قطعة غيار للسيارات.

وأوضح سالم، أن كل الاجراءات الحكومية التي ستطبق على القطاعات الاقتصادية المتأثرة من حالة الإغلاق، ستنبطق على قطاع المواصلات.

وأوضح سالم أنه تم تقديم طلب للجنة الطوارئ العليا، بالسماح للوزارة بفتح جزئي لبعض المديريات من أجل إنجاز بعض المعاملات الضرورية، إضافة إلى بعض خطوط المواصلات وذلك من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.

ولفت إلى أن عدد من طواقم الوزارة يعملون من بيتوتهم، من أجل ضمان سير بعض الخدمات.

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