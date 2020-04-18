ابراهيم ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كور ونا هذا المساء

أكد ابراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا بين المواطنين في الضفة الغربية، هذا المساء.



جاء ذلك في الايجاز المسائي الذي عقده، مساء اليوم السبت، في مدينة رام الله، حول اخر تطورات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى فحص 300 عينة وجميعها سلبية.









يتبع..







رام الله - دنيا الوطن