مركز الاعلام والمعلومات الحكومة يوضح تفاصيل هروب أحد المواطنين من الحجر الصحي برفح

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، أن الاجهزة الامنية والشرطية، ضبطت المواطن (أكرم مصباح طباسي)، بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لافتا إلى أن الجهات المختصة وتقوم بالتحقيق معه لمعرفة المخالطين له خلال فترة الهروب، ولا زالت متابعة الحدث مستمرة لمحاصرة الأثار الناجمة عن ذلك.



واوضح المركز، خلال الايجاز المسائي الذي عقد مساء اليوم السبت، في مدينة غزة، أن الاطقم المختصة بوزارة الصحة، أخذت عينة فحص من المواطن المذكور، وتم إحالتها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحص اللازم ؛ للتأكد من حالته الصحية.



وقال: "إن المواطن الهارب من الحجر توجه لمنزله وخالط عائلته، وتم حجر 30 شخصاً ممن خالطوه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاجهزة الامنية تفرض إغلاقاً تاماً على الحي الذي توجه إليه"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الهارب، بسبب تعريضه حياة المواطنين للخطر، داعيا كل من خالطه للابلاغ الفوري عبر الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية الرقم (109)، او وزارة الصحة على الرقم (103).



ودعا مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، المستضافين في مراكز الحجر الصحي لاتباع جميع التعليمات حفاظاً على سلامتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع نتائج الفحص المخبري للعائدين الى قطاع غزة حتى اللحظة سلبية، كما لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع.



واوضح المركز، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية استطاعت استضافة 3597 شخصاً داخل مراكز الحجر الصحي، 55% منهم حالات صحية، لافتا إلى أن الحالات التسعة من المتعافين أوضاعهم الصحية جيدة، ولم تظهر عليهم أي تغيرات منذ الاعلان عن تماثلهم للشفاء، منوها في الوقت ذاته أنه يتم المتابعة الصحية لـ2021 شخصاً داخل مراكز الحجر الصحي، بينهم 290 حالة مرضية داخل المراكز الصحية.



وطالب المركز، كافة الجهات بالعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من الإهمال الطبي واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا.