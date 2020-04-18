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قطر.. وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قطر.. وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يعد تراجعا في حصيلة المصابين اليومية في البلاد.

ولفتت الوزارة إلى عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 345، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 إصابات، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

أما عن عدد المتعافين، فقد وصل إلى 46 منذ الأمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 510 حالة شفاء.

وأكدت الوزراة أن العدد الاجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن وصل إلى 4490، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1811 فحص مخبري خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغ مجموع الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها حتى الآن 60139.

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