الصحة الروسية: لا نرى عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كورونا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الروسية أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا المستجد رغم أن هذا العقار غير مسجل في روسيا.



وقالت وزارة الصحة، في بيان صدر اليوم السبت عن مكتبها الإعلامي: "من وجهة نظر علم الأدوية لا توجد أية عراقيل سريريا لاستخدام هذه الدفعة من هيدروكسي كلوروكين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضحت أن هذا الدواء "لا يختلف من حيث فعاليته ومدى أمنه عن العقاقير المسجلة في روسيا سابقا بنفس التسمية الدولية غير المسجلة".



ووجه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم 16 أبريل، مركز الأبحاث الطبية الوطني بتسليم دواء "هيدروكسي كلوروكين" من صنع صيني للمؤسسات الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا.



ومن المقرر أن تستفيد المنشآت الطبية الروسية من 68 ألفا و600 علبة من دواء "هيدروكسي كلوروكين"، الذي قدمته شركة "شنغهاي فارماسيوتيكالز هولدينغ" الصينية.



وسبق أن أكدت أطراف عدة فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار آمن.