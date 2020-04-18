الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس





تم إستدعاء جهة الإختصاص (الإقتصاد الوطني) والذي بدورها أقرت إتلاف 2 طن من البضاعة المذكورة على الفور والتحفظ على نصف طن مواد لا تحمل تاريخ إنتاج وإنتهاء وهي عبارة عن كرز مجفف لحين إستكمال الإجراءات القانونية الازمة حسب الأصول.















رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية اليوم أنه وبناء على معلومة دقيقة وصلت للجهاز في مديرية نابلس مفادها وجود كمية كبيرة من المواد التموينية الفاسدة في إحدى المخازن شرقي المحافظة وعلى الفور تم تشكيل قوة والتوجه للمكان المقصود وضبط مايزيد عن 2 طن مواد غدائية مختلفه منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل المخزن.