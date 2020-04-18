الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين





وتخلل ذلك إغلاق 34 محل تجاري وكشك ومقهى وضبطت 48 مركبة وألقت القبض على 6 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 34 محل تجاري وكشك ومقهى وضبطت 48 مركبة وقبضت على 6 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي نظمت جولات تفقدية في المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.