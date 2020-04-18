مباشر | الايجاز المسائي للناطق باسم الحكومة حول اخر مستجدات فايرس كورونا

دولي

تطورات كورونا بالعالم.. الاصابات تخطت المليونين و154 ألف وفاة

تطورات كورونا بالعالم.. الاصابات تخطت المليونين و154 ألف وفاة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 154 ألف وفاة حتى اللحظة.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (2985) وبر الصين الرئيسي (1290) وفاة جديدة بعد إعلان مجلس مدينة ووهان إجراء مراجعة لعدد الضحايا، والمملكة المتحدة (847)، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 34575 وفاة من أصل 683786 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 56546 على الأقل.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- ذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 1329 بعد شفاء 280 شخصا، كما سجلت 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن.

- المستشفيات في بريطانيا تسجل 888 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية>

- وزارة الصحة البحرينية: تعافي 15 مصابا بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 726.

- إسبانيا تسجل 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى مجموع الوفيات عتبة الـ 20 ألفا.

- ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة، هذا إلى جانب الإعلان عن تسجيل 1374 إصابة جديدة.

- مراسلة "سكاي نيوز عربية": 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 10 آلاف.

 - وزير الصحة الكويتي: شفاء 22 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 280، وتسجيل 93 إصابة جديدة ووفاة.

 - الصحة الهندية: تسجيل 991 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 4 وفيات.

- وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

- أعلنت الأمم المتحدة تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد شمال شرقي سوريا، هي الأولى في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في البلد الذي تمزقه الحرب.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 646.

- أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ألف شخص في أفريقيا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

- وزارة الدفاع الفرنسية: 1081 نتيجة إيجابية بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول".

- إيطاليا تسجل 575 وفاة بفيروس كورونا وانخفاض ملحوظ بعدد الإصابات عند 355.

- هولندا تعلن عن 144 وفاة و1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة الإيراني: نلعب مع كورونا الشطرنج

وزير الصحة الإيراني: نلعب مع كورونا الشطرنج

بـ888 وفاة جديدة.. حصيلة ضحايا كورونا بمستشفيات بريطانيا تتجاوز الـ15 ألفا

بـ888 وفاة جديدة.. حصيلة ضحايا كورونا بمستشفيات بريطانيا تتجاوز الـ15 ألفا

ارتفاع عدد المصابين بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) لـ1046

ارتفاع عدد المصابين بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) لـ1046

الصحة الروسية: لا نرى عراقيل أمام استخدام دواء &#34;هيدروكسي كلوروكين&#34; لعلاج كورونا

الصحة الروسية: لا نرى عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كورونا

بومبيو: يجب على مجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران

بومبيو: يجب على مجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران

إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

هل وصل فيروس كورونا لكوريا الشمالية؟

هل وصل فيروس كورونا لكوريا الشمالية؟

إسبانيا: عدد وفيات فيروس (كورونا) يتخطى عتبة 20 ألفاً

إسبانيا: عدد وفيات فيروس (كورونا) يتخطى عتبة 20 ألفاً

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

الشرطة تغلق 50 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

الشرطة تغلق 50 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

الشيوخي: يجب الضرب بيد من حديد على سماسرة تهريب العمال

الشيوخي: يجب الضرب بيد من حديد على سماسرة تهريب العمال

جامعة الأقصى تكشف طبيعة الدوام الإداري الأسبوع الحالي

جامعة الأقصى تكشف طبيعة الدوام الإداري الأسبوع الحالي

بحرية الاحتلال تستهدف قارب صيد غرب مدينة غزة

بحرية الاحتلال تستهدف قارب صيد غرب مدينة غزة

تعرف على أسعار الخضار في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار في أسواق غزة

حماس: ننعى فقيدة شعبنا نوال أبو الحمص المتوفاة بفيروس (كورونا)

حماس: ننعى فقيدة شعبنا نوال أبو الحمص المتوفاة بفيروس (كورونا)

منوعات

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام &#34;عود البطل&#34;

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام "عود البطل"

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

عربي

قطر.. وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قطر.. وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة سعد القذافي في أحد سجون طرابلس

وفاة سعد القذافي في أحد سجون طرابلس

المغرب: أمامنا مشوار طويل في مواجهة (كورونا)

المغرب: أمامنا مشوار طويل في مواجهة (كورونا)

لبنان يُسجّل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجّل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)