تطورات كورونا بالعالم.. الاصابات تخطت المليونين و154 ألف وفاة

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رام الله - دنيا الوطن

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 154 ألف وفاة حتى اللحظة.



والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (2985) وبر الصين الرئيسي (1290) وفاة جديدة بعد إعلان مجلس مدينة ووهان إجراء مراجعة لعدد الضحايا، والمملكة المتحدة (847)، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 34575 وفاة من أصل 683786 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 56546 على الأقل.



وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:



- ذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 1329 بعد شفاء 280 شخصا، كما سجلت 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن.



- المستشفيات في بريطانيا تسجل 888 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية>



- وزارة الصحة البحرينية: تعافي 15 مصابا بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 726.



- إسبانيا تسجل 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى مجموع الوفيات عتبة الـ 20 ألفا.



- ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة، هذا إلى جانب الإعلان عن تسجيل 1374 إصابة جديدة.



- مراسلة "سكاي نيوز عربية": 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان.



- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 10 آلاف.



- وزير الصحة الكويتي: شفاء 22 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 280، وتسجيل 93 إصابة جديدة ووفاة.



- الصحة الهندية: تسجيل 991 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 4 وفيات.



- وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا.



- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.



- أعلنت الأمم المتحدة تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد شمال شرقي سوريا، هي الأولى في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في البلد الذي تمزقه الحرب.



- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 646.



- أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ألف شخص في أفريقيا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.



- وزارة الدفاع الفرنسية: 1081 نتيجة إيجابية بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول".



- إيطاليا تسجل 575 وفاة بفيروس كورونا وانخفاض ملحوظ بعدد الإصابات عند 355.



- هولندا تعلن عن 144 وفاة و1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا.