مباشر | الايجاز المسائي للناطق باسم الحكومة حول اخر مستجدات فايرس كورونا

شؤون فلسطينية

ضابط إسرائيلي: منع تفشي (كورونا) في غزة مصلحة إسرائيلية

ضابط إسرائيلي: منع تفشي (كورونا) في غزة مصلحة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
صرح قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، بأن: "منع تفشي فايروس الكورونا في قطاع غزة، مصلحة أمنية إسرائيلية".

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، التي أوردت الخبر صباح اليوم الجمعة، قال هليفي: "إنه في حال تفشي الكورونا في غزة، فسيكون من الصعب التعامل مع هذا الوباء هناك".

وأضاف هليفي: "أنه من مصلحة إسرائيل الامنية، منع تفشي الكورونا بغزة، لأن حماس قد تتوجه للتصعيد تجاه إسرائيل في حال تفشي الفايروس بغزة".

ولفت هليفي الى أن إسرائيل، تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لغزة، لعدم تفشي الفايروس هناك.

وفي معرض رده على تصريحات السنوار حول أجهزة التنفس، ومنع الإسرائيليين من التنفس قال هليفي: "في حال اختارت حماس التصعيد بسبب الكرورونا، ستخسر مرتين".

أخبار ذات صلة

ابراهيم ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كور ونا هذا المساء

ابراهيم ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كور ونا هذا المساء

مركز الاعلام والمعلومات الحكومة يوضح تفاصيل هروب أحد المواطنين من الحجر الصحي برفح

مركز الاعلام والمعلومات الحكومة يوضح تفاصيل هروب أحد المواطنين من الحجر الصحي برفح

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

حماس: تقرير (رايتس ووتش) بشأن تعامل السلطات السعودية مع المعتقلين الفلسطينيين يدعو للقلق

حماس: تقرير (رايتس ووتش) بشأن تعامل السلطات السعودية مع المعتقلين الفلسطينيين يدعو للقلق

البزم: تم ضبط المواطن &#34;طباسي&#34; بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي برفح

البزم: تم ضبط المواطن "طباسي" بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي برفح

استفتاء دنيا الوطن: أكثر من نصف المشاركين يتوقعون التوصل لصفقة تبادل أسرى

استفتاء دنيا الوطن: أكثر من نصف المشاركين يتوقعون التوصل لصفقة تبادل أسرى

الشرطة تغلق 50 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

الشرطة تغلق 50 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الضابطة الجمركية تتلف طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنابلس

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

الشرطة تغلق 34 محلاً وتقبض على ست أشخاص لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

الشرطة تغلق 50 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

الشرطة تغلق 50 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

الشيوخي: يجب الضرب بيد من حديد على سماسرة تهريب العمال

الشيوخي: يجب الضرب بيد من حديد على سماسرة تهريب العمال

جامعة الأقصى تكشف طبيعة الدوام الإداري الأسبوع الحالي

جامعة الأقصى تكشف طبيعة الدوام الإداري الأسبوع الحالي

بحرية الاحتلال تستهدف قارب صيد غرب مدينة غزة

بحرية الاحتلال تستهدف قارب صيد غرب مدينة غزة

تعرف على أسعار الخضار في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار في أسواق غزة

حماس: ننعى فقيدة شعبنا نوال أبو الحمص المتوفاة بفيروس (كورونا)

حماس: ننعى فقيدة شعبنا نوال أبو الحمص المتوفاة بفيروس (كورونا)

منوعات

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

ظهور نادر لابن عمرو أديب ولميس الحديدي من داخل الحجر الصحي

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

بعد تعاونه مع عساف.. مساري يُغني مع الفلسطينية العالمية إليانا

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

ممثل مصري عالق في أمريكا يبكي للرئيس السيسي: أريد العودة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

في زمن الكورونا.. كندة حنا تتجه لهواية أخرى بملابس جريئة

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

زلة لسان مُنتج لبناني تكشف حمل نانسي عجرم

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام &#34;عود البطل&#34;

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام "عود البطل"

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

عربي

قطر.. وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قطر.. وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة سعد القذافي في أحد سجون طرابلس

وفاة سعد القذافي في أحد سجون طرابلس

المغرب: أمامنا مشوار طويل في مواجهة (كورونا)

المغرب: أمامنا مشوار طويل في مواجهة (كورونا)

لبنان يُسجّل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجّل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)