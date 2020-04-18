حماس: تقرير (رايتس ووتش) بشأن تعامل السلطات السعودية مع المعتقلين الفلسطينيين يدعو للقلق

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، اليوم السبت، على ما أوردته منظمة (هيومن رايتس ووتش) بخصوص السجون السعودية في ظل تفشي وباء (كورونا).



وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن ‏الشهادات والوقائع التي أوردتها منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن تجاوزات حقيقة في تعامل السلطات السعودية مع المعتقلين الفلسطينيين لديها، تدعو للقلق على حياة وسلامة هؤلاء المعتقلين.



وأضاف قاسم: "نكرر دعوتنا للسلطات السعودية بالإفراج عنهم ،خاصة مع تزايد خطر جائحة (كورونا) عليهم، لا سيما أن بينهم مسنين ومرضى".