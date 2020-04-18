حماس: تقرير (رايتس ووتش) بشأن تعامل السلطات السعودية مع المعتقلين الفلسطينيين يدعو للقلق
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس، اليوم السبت، على ما أوردته منظمة (هيومن رايتس ووتش) بخصوص السجون السعودية في ظل تفشي وباء (كورونا).
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن الشهادات والوقائع التي أوردتها منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن تجاوزات حقيقة في تعامل السلطات السعودية مع المعتقلين الفلسطينيين لديها، تدعو للقلق على حياة وسلامة هؤلاء المعتقلين.
وأضاف قاسم: "نكرر دعوتنا للسلطات السعودية بالإفراج عنهم ،خاصة مع تزايد خطر جائحة (كورونا) عليهم، لا سيما أن بينهم مسنين ومرضى".
علقت حركة حماس، اليوم السبت، على ما أوردته منظمة (هيومن رايتس ووتش) بخصوص السجون السعودية في ظل تفشي وباء (كورونا).
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن الشهادات والوقائع التي أوردتها منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن تجاوزات حقيقة في تعامل السلطات السعودية مع المعتقلين الفلسطينيين لديها، تدعو للقلق على حياة وسلامة هؤلاء المعتقلين.
وأضاف قاسم: "نكرر دعوتنا للسلطات السعودية بالإفراج عنهم ،خاصة مع تزايد خطر جائحة (كورونا) عليهم، لا سيما أن بينهم مسنين ومرضى".
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