البزم: تم ضبط المواطن "طباسي" بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي برفح

مركز الحجر الصحي برفح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية والشرطية ضبطت المواطن أكرم مصباح طباسي، بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت البزم في تصريح صحفي: "تقوم الجهات المختصة بالتحقيق معه لمعرفة المخالطين له خلال فترة الهروب، ولا زالت متابعة الحدث مستمرة لمحاصرة الأثار الناجمة عن ذلك".



ودعا كل من خالط الشخص المذكور إلى الإبلاغ الفوري عبر الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية على الرقم (109) أو وزارة الصحة على الرقم (103).