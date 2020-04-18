استفتاء دنيا الوطن: أكثر من نصف المشاركين يتوقعون التوصل لصفقة تبادل أسرى



بينما كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن كتائب القسام لديها أربعة أسرى من جنود الاحتلال ومستعدة لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى، لافتا إلى تلقي حركته اتصالات من وسطاء حول مبادرتها بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.



وجهت (دنيا الوطن) سؤال لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول إذا ما أدت جائحة (كورونا) إلى التوصل لصفقة تبادل أسرى بين فصائل المقاومة بغزة ودولة الاحتلال؟.



تفاعل (29٬676) شخص مع السؤال، عبر التصويت والتعليق، أو التعبير عن مشاعرهم باستخدام الصور الرمزية (الإيموجي)، ليجيب (55%) من المشاركين بـ(نعم)، أي أكثر من نصف المشاركين يعتقدون أن جائحة (كورونا) ستنجح في إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.



بينما أجاب (45%)، بـ(لا) مستبعدين إبرام صفقة لتبادل الأسرى خلال جائحة (كورونا).





وكان من المؤيدين (جهاد أبو عبود)، حيث علق "أعتقد هذا افضل وقت، خاصة انو المقاومة من جهة تريد أن تتخلص من هذا الحمل الثقيل ولكن ليس بأي ثمن وإن كان هناك بعض المرونة ومن جهة أخرى فرصة للنتنياهو لأن هذا وقت استثنائي والصفقة ان حدثت تحمل طابع إنساني وهذا ما يخفف عنه عبء الانتقادات الداخلية".

وكان من المؤيدين (جهاد أبو عبود)، حيث علق "أعتقد هذا افضل وقت، خاصة انو المقاومة من جهة تريد أن تتخلص من هذا الحمل الثقيل ولكن ليس بأي ثمن وإن كان هناك بعض المرونة ومن جهة أخرى فرصة للنتنياهو لأن هذا وقت استثنائي والصفقة ان حدثت تحمل طابع إنساني وهذا ما يخفف عنه عبء الانتقادات الداخلية".





خاص دنيا الوطنبظل انتشار جائحة (كورونا)، ظهرت مع بداية الشهر بوادر لصفقة تبادل أسرى جديدة، عبر تصريحات خرجت من الجانبين، حيث أعلنت إسرائيل وللمرة الاولى عن استعدادها للحوار بشأن جنودها المفقودين في غزة.