الشرطة تغلق 50 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 50 محل تجاري وضبطت 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في محافظة الخليل .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، بأنه واستمرارا لجهود جهاز الشرطة في متابعة إجراءات الطوارئ في المحافظة، فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 50 محل تجاري وضبط 20 مركبة بمختلف أرجاء المحافظة.



وأضافت بأنه تم إغلاق المحال المخالفة وضبط المركبات المخالفة إداريا من قبل شرطة المرور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم اصولا .



وحذر الشرطة الأخوة المواطنين من مغبة عدم الالتزام بإجراءات قانون الطوارئ تحت طائلة المسائلة القانونية .