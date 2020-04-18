عربي

السعودية تسجل حصيلة غير مسبوقة لإصابات (كورونا)

السعودية تسجل حصيلة غير مسبوقة لإصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن ارتفاع حاد وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بواقع 1132 حالة جديدة.

ووفق (العربية.نت) يمثل المعدل الجديد أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين في المملكة حيث سجل الرقم القياسي السابق أمس الجمعة وبلغ 762 حالة.   

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال إعلان إحصائية جديدة تم نشرها اليوم، بتسجيل 1132 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصا.

وأوضح العبد العالي أنه تم اكتشاف 740 إصابة من خلال المسح النشط، مبينا أن 191 إصالبة تم رصدها من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات (201) هي مخالطة اجتماعيا.

ولفت إلى أن 6853 حالة من حصيلة الإصابات تعتبر ناشطة، بما في ذلك 78 شخصا في حالة حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة. 

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