الشيوخي: يجب الضرب بيد من حديد على سماسرة تهريب العمال

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي: إنه لحماية الشعب الفلسطيني من فيروس (كورونا) يجب الضرب بيد من حديد على سماسرة العمال، الذين يهربونهم للعمل لدى الاحتلال.



وأوضح انه لا يزال عدد من سماسرة العمال يقومون بتهريب العمال الى المستوطنات والى داخل الخط الاخضر وخلف جدار الضم العنصري الى داخل عمق دولة الكيان الاسرائيلي وان دخولهم وخرورجهم واستمرار تنقلهم بتسهيل حكومي اسرائيلي يساهم في نقل الفايروس والجائحة الى مجتمعنا الفلسطيني.



ووصف الشيوخي الاحتلال بأنه يشكل مصدراً لفيروس (كورونا) وان الاحتلال هو السبب الاول بتصدير كورونا الى مجتمعنا وان الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي هو الوكيل الحصري لتفشي الفيروس وللجائحة لدينا.



وأردف الشيوخي قائلاً: في الوقت الذي تستمر فيه حكومة الاحتلال بدفع اجور العمال الاسرائيليين وهم ملتزمين في البقاء بمنازلهم تقوم حكومة الاحتلال بتسهيل تهريب عمالنا العرب للعمل في الاعمال الخطرة عندهم التي من خلالها ينتشر فيروس كورونا مثل عمال النظافة وعمال دور المسنين واماكن الحجر والعلاج المختلفه وكثير من الاعمال التي يريد الاحتلال من خلالها الحفاظ استمرارية دوران عجلته الاقتصادية على حساب صحة وسلامة عمالنا.



ووصف الشيوخي هذه العمالة بالعمالة السوداء، وان عمالنا يتم ترغيبهم بمضاعفة الأجور أحياناً لهم حتى يعودوا الى العمل لدى الاحتلال.



واكد انه يجب عدم السماح بقتل الناس بحجة لقمة العيش من خلال العمل لدى الاحتلال خلال فترة ازمة كورونا ويجب وضع حد لكل المخالفين وللعمال الذين لا يلتزمون بقرارات وتعليمات الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين والاجهزة الامنية ولجان الطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات.



وشدد الشيوخي على ضرورة التشدد بضبط كافة اشكال التهريب وعلى راسها تهريب العمال وان يتم اعتقال سماسرة تهريب العمال واي عامل يحاول ان يتهرب من تنفيذ الاجراءات الوقائية من خلال الذهاب للعمل لدى الاحتلال وتعريض الامن الصحي الفلسطيني للخطر وتعريض حياة اهلنا وشعبنا للخطر من خلال التهرب للعمل لدى الاحتلال والتسبب بنقل (كورونا).