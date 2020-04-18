جامعة الأقصى تكشف طبيعة الدوام الإداري الأسبوع الحالي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة الأقصى في غزة، اليوم السبت، عن طبيعة الداوم الإداري الأسبوع الحالي، في ظل حالة الطوارئ.



وجاء في بيان لجامعة الأقصى وصل "دنيا الوطن"، أنه تقرر استمرار دوام الطوارئ أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا من هذا الأسبوع؛ لاستكمال كافة المعاملات العالقة للطلبة (شؤون الطلبة- المالية- القبول والتسجيل- تكنولوجيا المعلومات).



وتمنت الجامعة، السلامة التامة للجميع في ظل حالة الطوارئ المتبعة؛ لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا).