بحرية الاحتلال تستهدف قارب صيد غرب مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي،البحرية، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب أحد قوارب الصيادين في بحر مدينة غزة.



وقالت لجان اتحاد الصيادين: "إن زوارق الاحتلال البحرية، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة اليوم السبت الساعة 1:30، باتجاه حسكة الصياد أحمد حسن زيدان، غرب مخيم الشاطئ؛ مما أدى إلى إصابة محرك القارب بعدد كبير من الأعيرة النارية، ما تسبب بتدمير".