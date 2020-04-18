بحرية الاحتلال تستهدف قارب صيد غرب مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي،البحرية، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب أحد قوارب الصيادين في بحر مدينة غزة.
وقالت لجان اتحاد الصيادين: "إن زوارق الاحتلال البحرية، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة اليوم السبت الساعة 1:30، باتجاه حسكة الصياد أحمد حسن زيدان، غرب مخيم الشاطئ؛ مما أدى إلى إصابة محرك القارب بعدد كبير من الأعيرة النارية، ما تسبب بتدمير".
فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي،البحرية، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب أحد قوارب الصيادين في بحر مدينة غزة.
وقالت لجان اتحاد الصيادين: "إن زوارق الاحتلال البحرية، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة اليوم السبت الساعة 1:30، باتجاه حسكة الصياد أحمد حسن زيدان، غرب مخيم الشاطئ؛ مما أدى إلى إصابة محرك القارب بعدد كبير من الأعيرة النارية، ما تسبب بتدمير".
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