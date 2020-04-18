تعرف على أسعار الخضار في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال أسعار الخضروات في قطاع غزة، تشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.
وجاءت الأسعار في أسواق غزة اليوم السبت على النحو التالي:
ك ملوخية: 3 شواكل.
ك فول أخضر: 2 شيكل.
ك بازيلاء: 3 شواكل.
ورق العنب (وقية): 3 شواكل.
بندورة: 5 ك = 10 شواكل.
خيار: 7 ك = 10 شواكل.
خيار بلدي: 4 ك = 10 شواكل.
بصل بلدي: 6 ك = 10 شواكل.
بصل مصري: 8 ك = 10 شواكل.
كوسا: 5 ك = 10 شواكل.
باذنجان: 4 – 5 ك = 10 شواكل.
بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
سبانخ: 1 ك = 2 شيكل.
فاصوليا خضراء: 5 شواكل.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
تومة (وقية): 2 شيكل.
ملفوف: 2 شيكل.
ملفوف أحمر: 3 شواكل.
سبانخ: 3 شواكل.
زهرة: 2 شيكل.
فليفلة: 7 شيكل.
فلفل (وقية): 1 شيكل.
جزر: 2 شيكل.
لا تزال أسعار الخضروات في قطاع غزة، تشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.
وجاءت الأسعار في أسواق غزة اليوم السبت على النحو التالي:
ك ملوخية: 3 شواكل.
ك فول أخضر: 2 شيكل.
ك بازيلاء: 3 شواكل.
ورق العنب (وقية): 3 شواكل.
بندورة: 5 ك = 10 شواكل.
خيار: 7 ك = 10 شواكل.
خيار بلدي: 4 ك = 10 شواكل.
بصل بلدي: 6 ك = 10 شواكل.
بصل مصري: 8 ك = 10 شواكل.
كوسا: 5 ك = 10 شواكل.
باذنجان: 4 – 5 ك = 10 شواكل.
بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
سبانخ: 1 ك = 2 شيكل.
فاصوليا خضراء: 5 شواكل.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
تومة (وقية): 2 شيكل.
ملفوف: 2 شيكل.
ملفوف أحمر: 3 شواكل.
سبانخ: 3 شواكل.
زهرة: 2 شيكل.
فليفلة: 7 شيكل.
فلفل (وقية): 1 شيكل.
جزر: 2 شيكل.
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