تعرف على أسعار الخضار في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

لا تزال أسعار الخضروات في قطاع غزة، تشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.



وجاءت الأسعار في أسواق غزة اليوم السبت على النحو التالي:



ك ملوخية: 3 شواكل.



ك فول أخضر: 2 شيكل.



ك بازيلاء: 3 شواكل.



ورق العنب (وقية): 3 شواكل.



بندورة: 5 ك = 10 شواكل.



خيار: 7 ك = 10 شواكل.



خيار بلدي: 4 ك = 10 شواكل.



بصل بلدي: 6 ك = 10 شواكل.



بصل مصري: 8 ك = 10 شواكل.



كوسا: 5 ك = 10 شواكل.



باذنجان: 4 – 5 ك = 10 شواكل.



بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شواكل.



سبانخ: 1 ك = 2 شيكل.



فاصوليا خضراء: 5 شواكل.



ليمون: 1ك = 4 شواكل.



تومة (وقية): 2 شيكل.



ملفوف: 2 شيكل.



ملفوف أحمر: 3 شواكل.



سبانخ: 3 شواكل.



زهرة: 2 شيكل.



فليفلة: 7 شيكل.



فلفل (وقية): 1 شيكل.



جزر: 2 شيكل.