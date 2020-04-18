حماس: ننعى فقيدة شعبنا نوال أبو الحمص المتوفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقيدة الشعب الفلسطيني نوال أبو الحمص، من بلدة العيسوية بمدينة القدس، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس (كورونا).



وترحم المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم على أبناء الشعب الفلسطيني، الذين قضوا بعد إصابتهم بفيروس (كورونا) في الشتات، متمنيًا لذويهم جميل الصبر والسلوان.



وتمنى قاسم، السلامة الكاملة والتامة لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، وأن يحفظهم من جائحة (كورونا).