شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": نُحيي الموقف الروسي الرافض لخطة الضم

"الديمقراطية": نُحيي الموقف الروسي الرافض لخطة الضم
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً ثمنت فيه عالياً موقف القيادة الروسية في تأكيد رفضها كل أشكال الضم الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية المحتلة، وتمسكها بالحل القائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يضمن لشعبنا الفلسطيني حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وأضافت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها توجه التحية إلى القيادة الروسية التي أكدت في أكثر من مناسبة دعمها الحقوق الوطنية المشروعة  لشعبنا الفلسطيني، ورفضها التام لصفقة "ترامب-نتنياهو" واستعدادها الدائم لإسناد القضية الوطنية الفلسطنية في المحافل الدولية، ومساعدة القوى والفصائل الفلسطينية لتجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أكد للأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، في اللقاء الثنائي بينهما في منتصف آذار/ مارس الماضي في استعداد موسكو لاستقبال الجولة الثالثة من الحوار الوطني الفلسطيني للوصول إلى تفاهمات، يصدر عنها "إعلان موسكو" يطلب إلى القيادة الروسية دعم وإسناد القضية الوطنية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وأن أمر الدعوة للجولة الثالثة من الحوار مرهون باجتياز العالم لمحنة وباء (كورونا).

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