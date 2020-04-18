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المغرب: أمامنا مشوار طويل في مواجهة (كورونا)

المغرب: أمامنا مشوار طويل في مواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، أنه رغم الأشواط المهمة التي قطعتها بلاده في مواجهة تفشي وباء (كورونا)، إلا أن المشوار ما زال طويلاً.

وقال العثماني، خلال جلسة حكومية، إن المغرب ما زال يسجل إصابات بأعداد متزايدة يومياً، وأن عدداً من المواطنين يوجدون في العناية المركزة، داعياً إلى تضافر الجهود، واتخاذ المزيد من الاحتياطات.

ونقل موقع (هسبريس) الإخباري عن مصدر رسمي، أن المجلس الحكومي، الذي انعقد أمس الجمعة، بحث مسألة حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء البلاد؛ لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، (كوفيد 19).

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