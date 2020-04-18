شؤون فلسطينية

هروب أحد المواطنين من مركز الحجر الصحي في رفح

هروب أحد المواطنين من مركز الحجر الصحي في رفح
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح، صباح اليوم السبت، وهو المواطن (أكرم مصباح أحمد طباسي)، (33 عاماً) من سكان خانيونس جنوب القطاع، وكان من العالقين، الذين وصلوا عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية. 

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لذا يُرجى من لديه أية معلومات عن هذا الشخص ضرورة الإبلاغ بها عبر الاتصال على الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109). 

وأضافت: وفي ذات السياق، فإننا نُحذر المواطنين من مخالطة الشخص المذكور، خشية أن يكون مصاباً بفيروس (كورونا)، وفي حال مخالطته ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً من أجل اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

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