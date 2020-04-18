لبنان يُسجّل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات الأربع، رفعت الحصيلة الإجمالية إلى 672 حالة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأضافت في تقريرها اليومي، أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1040 فحصاً أظهرت نتائجهم وجود أربع إصابات.



ولفتت، إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 21 حالة.



رام الله - دنيا الوطنسجل لبنان اليوم السبت أربع إصابات، جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.