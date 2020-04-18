تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الكويت وشفاء 22





وبهذه الوفاة، يصل عدد الوفيات بالفيروس منذ تفشي الوباء في البلاد، إلى ست حالات، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأشارت وزارة الصحة، إلى تسجيلها 93 إصابة بالوباء؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1751، فيما ذكرت أن مجموع الحالات التي تعافت، ارتفع إلى 280 بعد شفاء 22 مصاباً.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لمقيم من بنغلادش.