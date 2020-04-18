إسبانيا: عدد وفيات فيروس (كورونا) يتخطى عتبة 20 ألفاً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسبانيا، اليوم السبت،: تسجيل 565 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك يتخطى مجموع الوفيات في البلاد، جراء الفيروس الفتاك، عتبة 20 ألفاً، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



كما أعلنت إسبانيا، تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ومجموع الإصابات يتجاوز 190 ألفاً.