دولي

لأول مرة منذ اعتلائها العرش.. الملكة إليزابيث تُلغي تحية السلاح احتفالاً بعيد ميلادها

لأول مرة منذ اعتلائها العرش.. الملكة إليزابيث تُلغي تحية السلاح احتفالاً بعيد ميلادها
رام الله - دنيا الوطن
طلبت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، ألا تكون هناك طلقات تحية بمناسبة عيد ميلادها، المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت قناة (آي.تي.في) البريطانية على (تويتر): إن هذه هي المرة الأولى، التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر، منذ اعتلائها العرش قبل (68 عاماً)، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتعاني بريطانيا من أزمة، جراء تفشي فيروس (كورونا) بشكل كبير في البلاد، حيث قالت وزارة الصحة في أحدث إحصائياتها: إن حصيلة الوفيات في المستشفيات البريطانية، زادت إلى 14576.

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