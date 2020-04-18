السفير اللوح: 1627 مواطنًا من العالقين دخلوا قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ثمن سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، حرص جمهورية مصر العربية، على فتح (معبر رفح) على مدى أربعة أيام متتالية، حتى الخميس الماضي من أجل التخفيف على أبناء الشعب الفلسطيني، وتسهيل عودتهم إلى قطاع غزة.



وأكدت السفارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم السبت، أن حصيلة العائدين من مصر إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح البري) كانت على النحو التالي: يوم الاثنين 127 مواطنًا، ويوم الثلاثاء 346 مواطنًا، ويوم الأربعاء 709 مواطنين، ويوم الخميس 445 مواطناً، أي باجمالي دخول 1627 مواطنًا إلى قطاع غزة.



وعبر السفير دياب اللوح عن خالص شكره وتقديره لمصر، رئيساً وحكومة وشعباً، وللجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها وسلطات معبر رفح، التي حرصت على تذليل الصعاب، ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً؛ لتسهيل عودة المواطنين.