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شاهد: لحظة استهداف طائرة إسرائيلية لسيارة حزب الله في سوريا

شاهد: لحظة استهداف طائرة إسرائيلية لسيارة حزب الله في سوريا
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
بُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة استهداف السيارة المدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية- اللبنانية يوم الأربعاء الماضي.

وتم استهداف السيارة بصاروخين، الأول لم يصبها، ما أتاح لركابها الأربعة، وهم مقاتلون من حزب الله اللبناني، الخروج قبل لحظات من إصابتها بالصاروخ الثاني.

 

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