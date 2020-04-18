شاهد: لحظة استهداف طائرة إسرائيلية لسيارة حزب الله في سوريا

رام الله - دنيا الوطنبُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة استهداف السيارة المدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية- اللبنانية يوم الأربعاء الماضي.وتم استهداف السيارة بصاروخين، الأول لم يصبها، ما أتاح لركابها الأربعة، وهم مقاتلون من حزب الله اللبناني، الخروج قبل لحظات من إصابتها بالصاروخ الثاني.