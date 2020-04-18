شاهد: لحظة استهداف طائرة إسرائيلية لسيارة حزب الله في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
بُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة استهداف السيارة المدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية- اللبنانية يوم الأربعاء الماضي.
وتم استهداف السيارة بصاروخين، الأول لم يصبها، ما أتاح لركابها الأربعة، وهم مقاتلون من حزب الله اللبناني، الخروج قبل لحظات من إصابتها بالصاروخ الثاني.
بُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة استهداف السيارة المدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية- اللبنانية يوم الأربعاء الماضي.
وتم استهداف السيارة بصاروخين، الأول لم يصبها، ما أتاح لركابها الأربعة، وهم مقاتلون من حزب الله اللبناني، الخروج قبل لحظات من إصابتها بالصاروخ الثاني.
التعليقات